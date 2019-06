Kulttuuri

Luvatta lämmitetty sauna-auto, hyljevauvasta kertova räppi ja rangaistukselta tuntuva leirintäalue: HS seurasi

Festivaaleilla

Tahkolle

Itse

Makkonen

Ei muuta

Lauantai

Kaikesta

Kieltämättä

Leirintäalueelle

Kettunen

on vuosi vuodelta enemmän oheisohjelmaa. Keskustelutilaisuuksia, livepodcasteja, runoutta.Tahkon juhannusfestivaalin oheisohjelmaksi on luvattu nettisivuilla juhannuksen kovimman bailaajan etsintää. Jää hieman epäselväksi, että miten se tapahtuu, mutta hieman ennen seitsemää perjantai-iltana dj kuuluttaa, että hän palkitsee kovimman bailaajan kello 20.15.No niin! Siinäpä jotain mitä odottaa.Kello lyö perjantaina 20.15 dj-tiskin edustalla. Mitään ei tapahdu. Jos joku voitti, sitä ei ainakaan kerrottu muille.Ei auta kuin etsiä kovimmat bailaajat itse.Ainakin festivaalin hienoin hattu on Varkaudesta tulleen Taru Tukiaisen https://www.hs.fi/haku/?query=taru+tukiaisen päässä. Hän esittelee innoissaan kaverinsa isoisoäidin Lapin Kulta -tölkeistä kokoon parsittua hattua. Punaisella langalla yhdistetty kokonaisuus näyttää kätevältä hellekypärältä.harva on tullut bändien perässä, mutta ne ovat hyvä bonus. Vesalan tinkimätön setti on hieman liian kokeellinen ja haastava hyviä bileitä etsivälle juhannusyleisölle. Vesalan jälkeen aloittava Kaija Koo sen sijaan on juhannusjuhlinnan ydintä.Kaunis rietas onnellinen soi, ja kaksi miestä roikkuvat toisissaan ja halailevat. Juomat läikkyvät siinä sivussa, mutta ei haittaa.“Eihän kukaan mies voi sanoa julkisesti tykkäävänsä Kaija Koosta. Meidän ikäpolvi voi sanoa tykkäävänsä Tefloneista ja semmoisista”, sanoo toinen miehistä, 21-vuotias Aleksi Jokela https://www.hs.fi/haku/?query=aleksi+jokela “Mutta ne jotka ymmärtää musasta, niin tykkää tästä. Siis Kaija Koo, tuo nainen on ihana!”Jokela ja hänen kaverinsa Valtteri Veija https://www.hs.fi/haku/?query=valtteri+veija huutavat yhteen ääneen “TJ -1”. Heidän asepalveluksensa Kainuun prikaatissa päättyi eilen ja he tulivat suoraan Tahkolle juhlimaan. Miehet ovat suorastaan tunteikkaalla tuulella. “Me itkettiin sitä, miten tärkeitä me ollaan toisillemme!”festivaalialueen sisällä on aika väljää ja juhlatunnelma yllättävän maltillinen. Monesti parhaimmat bileet ovatkin alueen ulkopuolella.Tahkon keskustan ravintolakompleksin parkkipaikalla on itse tehty konttisauna peräkärryssä. Saunan eteen rakennetulla terassilla Sami Makkonen https://www.hs.fi/haku/?query=sami+makkonen Arno Kuskelin https://www.hs.fi/haku/?query=arno+kuskelin ja Jari Savolainen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+savolainen houkuttelevat saunomaan.Siihen ei ole nyt aikaa, mutta olisikohan joku heistä juhannuksen kovin bailaaja? Ehkä ei, mutta savonlinnalainen Makkonen ilmoittaa sen sijaan olevansa Savon paras freestyleräppäri. Aika kovaa puhetta.Hän haluaa antaa näytteen ja pyytää aihetta, josta räpätä. Annan sanaksi “hyljevauva”.“Hyljevauva? No tästä lähtee!”Mä en jätä juhannuksena tänä iltana ainakaan ketään rauhaan / Se on aika varmaa kun täällä on tämmöinen hyljevauva / Mutta sen takii mä tiedän että nää läpät on uusia / Meillä ei oo Savonlinnassa hylkeitä, meillä on siellä kuutteja / Tai ainakin siitä tulee paljon tuskaa / Nyt ollaan viettää Tahkon juhannusta / Ja siinä kohtaa et oo ikinä kaukana matkoilla / Tervetuloa siis ollaan täällä Tahkolla.No siinäpä juhannusräppiä sitten.aikoo mennä katsomaan myöhemmin illalla vielä Juha Tapion https://www.hs.fi/haku/?query=juha+tapion keikan. “Menee vähän ohi genren, mutta se vetää tosi hyviä keikkoja. Mutta samat bändit kiertää joka festareilla. Ei bändeillä niin väliä, tunnelma on tärkein.”Hänen kaverinsa Kuskelin haluaa esitellä Japanin-tuliaisia. Hän kaivaa saunan vierestä jääkaapista pillimehua muistuttavan paketin, paitsi mehun sijaan siinä on sakea eli japanilaista riisiviiniä. Kieltäydyn kohteliaasti jännittävästä ja ainutlaatuisesta mahdollisuudesta, mutta Makkonen uskaltaa tarttua hetkeen.“Hyi helvetti tää on pahaa.”Kuskelinia harmittaa, että tuliainen ei maistu. “Minä luulin, että joku muukin osaa arvostaa, mutta ei, te ootte ihan perseestä!”kuin hyvää juhannusta heillekin ja takaisin festivaalialueelle Popedan keikalle. Esko Eer https://www.hs.fi/haku/?query=esko+eer ikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=ikainen spiikkaa bändin lavalle kysymällä yleisöltä “kuka on harrastanut seksiä”.Kullanvärisessä takissa esiintyvä Pate Mustajärvi https://www.hs.fi/haku/?query=pate+mustajarvi piiskaa Popedaa eteenpäin tavanomaisen karismaattisella otteellaan. Yleisö tosin tuntuu olevan jo juhannusaattona monin paikoin yllättävän väsynyttä. Tahkon nuori yleisö näyttää kaipaavan pelkkää suurten hittien potpuria pysyäkseen hereillä.Juhannusfestivaalilla myös itse musiikki on oheisohjelmaa. Pääesiintyjä on yleisö nautintoaineineen. Ja koska bändit eivät ole pääosassa, niiden pitää olla Popedan kaltaisia riittävän tuttuja ja turvallisia, joiden keikat eivät häiritse. Yleisö voi poimia setistä mieleisensä rusinat pullasta muun juhlimisen ohessa.Lopulta encoreen Mustajärvi laittaa päälle Suomi-paidan ja illan viimeinen kappale Ukkometso saa aikaan liikettä ja asianmukaista yhteislaulua. “Kaljaa koneeseen!”Miehiltä lähtevät paidat ja ne heiluvat ilmassa, kuten viikonlopun ensimmäisestä reportaasista tutuilta Lounais-Suomen kukkamiehiltä. Kenties Popedan muut hitit ovat parikymppisille liian tuntemattomia, mutta Ukkometson tietävät kaikki.käynnistyy sateisissa tunnelmissa. Festivaalialueen meininki on nyt nähty. Seuraavaksi täytyy löytää puskajuhlijoita. Kenties leirintäalueelta.Tahkolle ihmiset tulevat majoittumaan nimenomaan isolla porukalla hyvin varusteltuihin mökkeihin, joita alueella riittää vaikka kuinka, mutta joitain kymmeniä telttoja löytyy myös Tahko Juhannuksen viralliselta leirintäalueelta. Käytännössä leirintäalue on parkkipaikka, sorakenttä, miten vain. Ei ihan ihanteellisin paikka pystyttää teltta. Tai yöpyä muutenkaan. Suvi Koskipalo https://www.hs.fi/haku/?query=suvi+koskipalo ja Pauliina Leppänen https://www.hs.fi/haku/?query=pauliina+leppanen esittäytyvät olevansa juhannusystäviä, jotka tapaavat kerran vuodessa. Joka toinen vuosi on mökkiviikonloppu ja joka toinen festarireissu.Nyt on tietysti festarireissun vuosi ja heidän telttansa näyttää, miten sen nyt sanoisi, kiehtovalta. Siihen on kiinnitetty ilmastointiteipillä kiviä ja telttaa on muutoinkin teipattu sieltä täältä. Joku on kirjoittanut telttaan “Peku was here”.“Se Peku auttoi meitä laittamaan tämän teltan kasaan”, Koskipalo sanoo.päätellen Pekusta oli suuresti hyötyä.Telttanarut on kiinnitetty auton vanteisiin. Kuulemma teltta oli edellisiltana lähtenyt menemään menojaan ja oli löytynyt jonkinlaisena möykkynä vähän matkan päästä. Eli jos nyt teltta lähtee, niin lähtee autokin. Tai toisin päin.“Tässä on yhtä hyvä nukkua kuin miltä näyttää.”, Koskipalo sanoo.Leirintäalue kerää jonkin verran kritiikkiä ystäväporukalta. Kuulemma Himoksella leirintäalue on ihan eri tasoa. Täällä ei ole juoksevaa vettä lainkaan ja suihkuun pääsee päivässä vain muutaman tunnin ajan läheisessä ravintolassa.“Jos me oltais tiedetty, että tää leirintäalue on parkkipaikka, niin oltais varattu mökki”, Koskipalo sanoo.leirintäalue on hyvin savolaisen pikkufestivaalin näköinen, joka on tarkoitettu suorastaan rangaistukseksi niille, jotka eivät ole viitsineet panostaa mökin varaamiseen. Ihmisiä on hyvin vähän ja normaali festivaalileirinnän tunnelma on tiessään. Tahko Juhannuksen asema uutena ja esikuviaan pienempänä juhannusfestivaalina on armoton. Kaikki vertaavat Himokseen ja mikään ei ole aivan niin kuin Himoksella.Ystävykset ottavat tosin tilanteen huumorin kannalta ja kieltämättä tilanne on surkuhupaisa. Kuulemma vessat ovat sentään siistit.Leirintäalueen tunnelma on porukalle pettymys, sillä bändit eivät erityisesti kiinnosta. “Ihan sama, onko JVG tai joku niistä täällä”, sanoo Koskipalo, jonka tavoite on kiertää kaikki juhannusfestarit. Ensi vuonna on vuorossa Kalajoen juhannus.on parkkeerattu myös iso keltainen bussi, jonka perästä tulee savua. Niinpä tietysti: siellä on sauna.Anna suomalaiselle mikä tahansa peltipurkki, niin se tekee sen sisälle saunan.Bussin isäntä Simo Kettunen https://www.hs.fi/haku/?query=simo+kettunen tervehtii iloisesti. Maatalousyrittäjä Kettunen pääsi kerrankin juhannuksen viettoon ja matkusti Joensuusta Tahkolle.Kuopio ja Joensuu tuntuvat käyvän vaihtoa festariyleisön kesken. Kuopiosta lähtee aina heinäkuussa ihmisiä sankoin joukoin Ilosaarirockiin, ja Joensuusta ihmiset tulevat näköjään Tahkolle viettämään juhannusta.Ja mikseivät tulisi. Yksi parhaimmista suomalaisista meemeistä on Vimeo-palvelusta löytyvä video nimeltään perjantai baari reissu, jossa ollaan “johtajan kanssa Tahkolle mänössä juomaan kalexia”. Vähemmästäkin innostuisi tulemaan Tahkolle.ja hänen ystävänsä Valtteri Muhonen https://www.hs.fi/haku/?query=valtteri+muhonen esittelevät saunaa. Se ei ole ihan vielä kylpyvalmis, mutta kiuas sihahtaa, kun Kettunen heittää sinne vettä.Leirintäalueen järjestyksenvalvoja tulee paikalla ja sanoo, että ei saa grillata tai savuttaa ennen puolta yötä. Saunaporukka protestoi: eikö edes hetken voisi kylpeä?“No en minä sinne tulipesään mene kuselle, sanotaan näin, mutta puita ette lisää. Kylpekää minkä kylvette, kyllähän mekin kylpemisestä tykätään”, järjestyksenvalvoja sanoo ja lähtee pois.“No minä käyn kyllä pari halkoa lisäämässä, ei se ossaa kattoo onko joku lisänny. Me ei nyt säännöistä piitata”, Muhonen sanoo ja iskee pölliä sisään.

Bussissa

on valtava bluetooth-kaiutin, josta soi JVG. Kettunen esittelee vielä sisätilat. Nuori pari on bussin makuutiloissa osoittamassa toisilleen hellyyttä, mutta Kettunen ei siitä piittaa. “On tästä katsastaja ollut vähän ihmeissään.”Joensuulaisporukka aikoo saunoa ja juoda alkuillan JVG:hen asti. Myöhemmin saunotaan lisää.“Eilen oli sauna täynnä tyttöjä. JVG:n keikalta haetaan uudet tytöt saunaan”, Kettunen ilakoi.