Alvar ja Aino Aallon töitä tutkitaan ulkomailla jatkuvasti – uusi kirja kartoittaa aktiivisia yhteyksiä Italiaan

Kulttuuri

Alvar ja Aino Aallon töitä tutkitaan ulkomailla jatkuvasti – uusi kirja kartoittaa aktiivisia yhteyksiä Italia

Väitetään,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antonello Alici

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alici