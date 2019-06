Kulttuuri

Oscar-palkittu Cecil Beaton oli visuaalinen taituri, joka onnistui luomaan kauneutta jopa ainutlaatuisiin sota

Cecil Beaton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beatonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beaton

Rakkaudella, Cecil Beaton Teema klo 21 ja Yle Areena