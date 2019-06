Anne Lister oli bisnesnainen, pistooliampuja sekä vallaton rakastaja, joka kirjoitti päiväkirjaansa: ”Aina minulla on joku tyttö mielessä”

Kuka

Sukupuoli ei rajoittanut



Maanomistaja Anne Lister syntyi Halifaxissa Länsi-Yorkshiressä 1791.



Hän ei antanut sukupuolensa rajoittaa elämäänsä, vaan toimi liike-elämässä ja kaivosyrittäjänä sekä matkusti laajasti harrastaen muun muassa vuorikiipeilyä.



Lister tunnetaan mittavista ja yksityiskohtaisista päiväkirjoistaan, jossa hän kuvaa muun muassa rakkauselämäänsä.



Päiväkirjoja on 26 kappaletta, joissa on yhteensä 7 722 sivua ja viisi miljoonaa sanaa. Tekstistä kuudennes on Listerin omaa salakirjoitusta.



Lisäksi hän kirjoitti 14 matkapäiväkirjaa ja satoja kirjeitä.



Häntä on kuvailtu ”ensimmäiseksi moderniksi lesboksi”.



Lister kuoli 1840 matkalla Georgiassa. Hänen elämänkumppaninsa Ann Walker kuljetti ruumiin Halifaxiin haudattavaksi.