Saara Ekströmin valokuvissa arvoton muuttuu kiinnostavaksi

Saara Ekströmin

Torjuttuihin

(s. 1965) valokuvateosten ja lyhytelokuvien perustana ovat vahvat ja sel­keästi ilmaistut vastakohdat. Viettelevän kaunis kohtaa luotaantyöntävän ja puhdas paljastuu likaiseksi. Menneisyys haastaa nykyhetken ja synteettinen orgaanisen. Myös teosten ja koko näyttelyn viimeistelty toteutus näyttäytyy merkityksellisenä.Erityisesti Ekströmiä kiehtoo kaikki, mitä yhteiskunnassa pidetään ei-toivottuna ja arvottomana. ”Kaikki, mikä lakaistaan maton alle, on kiinnostavaa”, hän sanoo.asioihin kuuluvat länsimaiselle kulttuurille ominaisen liikakulutuksen synnyttämät jätevuoret, jollaisesta Ekström on työstänyt seinänmittaisen, barokkitaiteen loistokkuutta lähestyvän valokuvateoksen Grand Macabre, 2019. On kiinnostavaa nähdä, miten luontevasti Ekström tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin ja esittää kriittiset näkökulmansa kuvataiteen keinoin.Tämä näkyy myös elokuvassa Between the Devil and the Deep Blue Sea, 2019, joka on kuvattu entisessä Kakolan vankilassa Turussa. Mustavalkoisten kuvien virrassa lomittuvat vankisellien ovisilmät ja vankien selleihinsä piirtämät ja liimaamat viestit. Teoksessa lomittuvat yksilön vapauksia rajoittava instituutio ja eristetyn yksilön itselleen määrittämän reviirin merkit.Näyttelyn nimiteos Amnion, 2019, tarttuu muovikriisiin. Ekström rinnastaa orgaanisia ja synteettisiä aineksia ja kysyy, mitä meille tapahtuu, jos kaikkein pienimmät muovihiukkaset löytävät tiensä solujen sisään ja osaksi ihmisen perimää.