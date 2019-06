”Metsäteollisuus on saanut Suomessa täydellisen ylivallan kaikesta”, harmittelee taiteilijaprofessori Ritva Kovalainen, 60, joka kuvaa metsiä mutta ei ole luontokuvaaja

Kulttuuri

”Metsäteollisuus on saanut Suomessa täydellisen ylivallan kaikesta”, harmittelee taiteilijaprofessori Ritva Ko

”Voisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvaamisen