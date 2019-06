Kulttuuri

Uudessa tosi-tv-sarjassa kilpaillaan saarella ilman pudotusäänestystä, ja voiton tavoittelu saa jotkut tekemää

Liekö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalaisrealityn

Keinot

Miljoonan dollarin viidakkojahti Sub klo 17.00 ja Katsomo.

maailman valtamerissä enää montaakaan saarta, jolle ei olisi lennätetty realitysarjan kuvausryhmää sekä kourallista eräjormailusta ja selkään­puukotuksesta syttyviä kilpailijoita?Miljoonan dollarin viidakkojahti (Stranded With a Million Dollar, 2017) vie tällä kertaa kymmenen kilpailuhenkistä millenniaalia Fidzin Taveuni-saarelle kisaamaan rahapalkinnosta. Ne kilpailijat, jotka sinnittelevät kohteessa täydet neljäkymmentä päivää, jakavat keskenään miljoonan dollarin potin – tai sen mitä siinä vaiheessa on enää jäljellä.koukku on nimittäin siinä, että kilpailijat saavat yhteispäätöksellä ostaa itselleen korkeaan hintaan esimerkiksi ruokaa tai apuvälineitä, ja summat vähennetään voittokassasta.Toinen sarjan erikoisuus on, ettei mukana ole selviyty­mis­realityjen peruspalikkaa, pudotusäänestystä, vaan väki vähenee joko vapaehtoisesti tai painostuksen seurauksena.Juuri tässä Miljoonan dollarin viidakko astuu pois seikkailusarjojen piiristä syvemmälle psykologisia kiemuroita suo­sivien tosi-tv-pelien maailmaan. Silloin kyse ei ole enää siitä, mitä kilpailijat ovat valmiita ­sietämään vaan mitä he ovat valmiita tekemään voittaakseen.kovenevat kisan mittaan, kunnes tullaan pisteeseen, jossa eräs osallistujista käy sontimassa kanssakilpai­lijoidensa juomaveteen ihan vain pelatakseen nämä pois pelistä.Vaan ei riittänyt kameroiden edessä tiputettu torpedokaan räjäyttämään pankkia: MTV:n tuottaman sarjan ensimmäinen kausi jäi myös sen viimeiseksi.