Kun Tuva Korsström oli itkenyt itkunsa tukalasta lapsuudestaan, oli aika kirjoittaa kirja taiteellisista vanhemmista, joiden elämä päättyi liian pian

Kulttuuri

Kun Tuva Korsström oli itkenyt itkunsa tukalasta lapsuudestaan, oli aika kirjoittaa kirja taiteellisista vanhe

Kahdeksanvuotias tyttö yksinhuoltajaäidin kanssa helsinkiläiskaksiossa. On 1950-luvun alku, ja äiti on ollut vähän aikaa Lapinlahden mielisairaalassa, saanut insuliinisokkejakin. Nyt hän on eristäytynyt sukulaisistaan ja ystävistään. Tytön isä ja isosisko asuvat Pohjanmaalla.