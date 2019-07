Kulttuuri

Dong-Hoon Han jättäytyi pois Tangomarkkinoiden finaalista, festivaali kuvailee päätöstä poikkeukselliseksi

Seinäjoen Tangomarkkinat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vetäytyminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Han

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vieraskielisen

Negatiivinen