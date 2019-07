Kehuttu supersankarisarja Legion on omituisinta tv-kerrontaa sitten uusien Twin Peaks -jaksojen: ”Se näyttää, millaista on järkkyneen mielen sisällä”, sanoo näyttelijä Rachel Keller Marvelin sarjakuviin perustuvan sarjan kolmannen ja viimeisen tuotantokauden jaksot pyörivät parhaillaan. ”Se on enemmänkin taideteos kuin tv-sarja”, sanoo näyttelijä Rachel Keller.