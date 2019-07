Kulttuuri

1980-luvulla Suomen surkeimman elokuvateatterin neuvostoliittolainen projektori pätkäisi filmin poikki, sitten

Näkyä oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Filmiprojektoreista

Juhannusviikonloppuna