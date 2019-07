Kulttuuri

Siviilikanteesta Kevin Spaceyta vastaan luovuttiin, näyttelijä ei silti vapaudu rikossyytteestä

Kevin Spaceyta seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt mies on luopunut siviilikanteesta näyttelijää vastaan. Kanteesta luopumisen syytä ei kerrottu.Taustalla voi olla esimerkiksi se, että Spacey on päässyt sopimukseen miehen kanssa oikeuden ulkopuolella. New York Timesin mukaan miehen asianajaja ei ole kertonut, onko asiassa tehty sopimus.Spacey ei kuitenkaan vapaudu rikossyytteistä, jotka nostettiin häntä vastaan tammikuussa samaan tapaukseen liittyen. Häntä uhkaa jopa viiden vuoden vankeustuomio. Spacey on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.ahdistelu tapahtui ravintolassa Massachusettsin osavaltiossa heinäkuussa 2016.Tapahtuma-aikaan 18-vuotias mies on kertonut Spaceyn juottaneen hänelle alkoholia, minkä jälkeen Spacey oli laittanut käden miehen housuihin ja kosketellut tätä.Nuori mies on kertonut nauhoittaneensa ahdistelutilanteen kännykällään ja jakaneensa sen silloiselle tyttöystävälleen.Miehen lakimiehet eivät kuitenkaan ole löytäneet älypuhelinta, jota Spaceyn juristit vaativat nähtäväkseen. Nuori mies ei ole omien sanojensa mukaan nähnyt puhelinta sen jälkeen, kun hän antoi sen poliisille tutkinnan aikana joulukuussa 2017.Poliisista puolestaan on kerrottu, että puhelin on palautettu miehen isälle, jolla ei tosin ole palautuksesta muistikuvaa.Jos puhelinta ei löydy maanantaihin mennessä, oikeus aikoo kutsua nuoren miehen todistamaan siitä.Spacey tunnetaan muun muassa televisiosarjasta House of Cards. Spacey sai potkut sarjasta ahdisteluepäilyiden tultua julki.Lisäksi ohjaaja Ridley Scott poisti Spaceyn roolisuorituksen vuonna 2017 ensi-iltaan tulleesta All the Money in the World -elokuvasta, ja roolin näytteli pika-aikataululla uudestaan Christopher Plummer.