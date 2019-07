Kulttuuri

Kylmyys pakotti Ellie Gouldingin Ruisrockissa spontaaniuteen, ja ylistetyn jenkkiräppärin ensimmäinen Suomen-k

Turku

Alakulo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruisrockin

Lavalla

Megan Thee Stallionin

Luottaa

Musiikki

Fever

Perjantain

Kollega

Gouldingin