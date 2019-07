Kulttuuri

Jopa ketsuppipullo näyttää taiteelta, kun muotoilijana on kekkosmaisia piirteitä saanut Tapio Wirkkala

on täysosuma.Näemme Ukko Yli­jumalan käsi ohi­molla ja aja­tuksiin vaipu­neena. Piipusta tupru­avan pilvi­kerroksen ali­sessa maail­massa on luomis­työn aihi­oita. Pelaako Mestari shakkia? Onko seuraa­van siirron tulos kultti­esine?Uuden Wirkkala-kirjan graafisesta suunnittelusta vastaa Timo Numminen, https://www.hs.fi/haku/?query=timo+numminen, ja jo ensisilmäys näyttää, mitä on luvassa: kadonneen taideteollisuuden etsijöille on tarjolla edustava kirjaesine, täynnä silmäkarkkeja. Tapio Wirkkala https://www.hs.fi/haku/?query=tapio+wirkkala (1915–1985) suunnitteli tai luonnosteli lähes kaiken mahdollisen. Hän ajatteli katsoen, piirtäen ja koskettaen. Tuloksista päätellen hänellä oli ällistyttävä tuntoaisti ja pikkutarkka lihasmuisti.Valtavasta Wirkkala-materiaalista Marja-Terttu Kivirinta https://www.hs.fi/haku/?query=marja-terttu+kivirinta , taidekritiikin tunnustettu konkari, on poiminut tarkalla otteella makoisimmat ja lisännyt tietoa ja tunnetta.Parhaimmillaan ja innostuneimmillaan kirjoittaja tuntuu olevan veistoksia esitellessään. Wirkkala on kaiken muun ohella myös kansainvälisen ja kotimaisen modernin kuvanveiston klassikko.Asiasta on helppo olla samaa mieltä. Harva veistäjä on kehitellyt yhtä dramaattisia massan ja liikekulmien käänteitä. Veistosten paperinohuista ja tilaksi muuttuvista reunoista puhumattakaan.ensimmäinen sana ja kerronnallinen lähtölaukaus on Kantarelli. Liikkeelle ampaistaan siis Finnish design -ilmiönä tunnetun tavaraestetiikan ytimestä. Maljakko, joka suunniteltiin 1946, on sodan vammauttaman Suomen myyttinen Graalin malja.Tunnen keräilijän, joka näkee toistuvaa unta ensimmäiseen (vapaasti puhallettuun) sarjaan kuuluvan ”Alku-Kantarellin” löytämisestä. Sen, jonka lasimassa oli tekohetkellä aavistuksen verran liian juoksevaa ja lerpahtavaa. Jonka muoto näyttää hetkelliseltä, hetkenä minä hyvänsä häviävältä.Kantarellin valmistumisvuonna Wirkkala oli täyttänyt 31 vuotta. Mitä sitä ennen oli tapahtunut? Paljonkin, mutta siitä Wirkkala-myytti vaikenee.Tuntemamme tarina on moneen kertaan editoitu design-versio, ja niin on myös tässä kirjassa. Saamme nauttia kauniista taidesadusta.Kantarelli esitellään tekijän ensimmäisenä tunnettuna lasi­teoksena. Wirkkala itse omaksui identiteetikseen taiteilijan, joten mikäs siinä. Kirjan nimen sana taiteilija on siis perusteltu, ja se on myös esiteltyjen töiden valintakriteeri.Jopa Jalostajalle suunniteltu, valkoisessa tyhjiössä valokuvattu ketsuppipullo (1962) näyttää näissä raameissa taiteelta. Vapise, Andy Warhol https://www.hs.fi/haku/?query=andy+warhol Olisivatko myös vuoteen 1981 käytössä olleet Wirkkalan suunnittelemat setelirahat (1946), pistorasiat ja kytkimet (1959–65), jääkaapit (1959–60), paperitehtaan massapuristin (1960-luku), wc-istuimet (1965–1970), ruskea olutpullo (1949) tai Koskenkorvan viinapullo setelimäisine etiketteineen (1961) näyttäneet… taiteelta?Arkisempaa Wirkkala-tavaraa kirjan lajitelma ei siis mainittavasti sisällä. Linjakkaasta valaisinsuunnittelusta olisi mielellään nähnyt pari loistavaa valintaa.Lähestymistavaksi valittu taiteilijuuden näkökulma suosii ns. hyvää makua ja korkeampaa estetiikkaa. Kirjan kuvat ja kuvankäsittely ovatkin ylevää nähtävää.maineessa on kekkosmaisia piirteitä. Se Wirkkala, jonka tunnistamme, on roolihenkilö.Vaitonaisesta miehestä muotoiltiin 1950-luvulla osa Finlandia-brändiä. Maassa, jossa Neuvostoliitosta puhuttiin Itänaapurina, jossa ulkopoliittinen erityisherkkyys muistutti muinaisjapanilaista hovikulttuuria ja jossa esittämisen, viittaamisen ja jäljittelyn seremoniat hallittiin joka tasolla.Managerin roolissa toimi Suomen Taideteollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja Herman Olof Gummerus https://www.hs.fi/haku/?query=herman+olof+gummerus . Hän oli diplomaatin poika ja tiesi, miten edustuksellista ja estetiikalla sokeroitua small talkia piti maailmalla esittää.Kantarellin ohella Wirkkala-narratiivin kovaa ydintä, myös Kivirinnan kirjassa, ovat vuosien 1951 ja 1954 Triennale di Milano -messut, joiden teemaa hän kuljettelee ansiokkaasti, joskin vakiintunein ja ehkä liiankin hienovaraisin käsittein.Perinteisistä materiaaleista valmistettuun statustavaraan keskittyvät tapahtumat olivat esteettinen pääsylippu tavaramarkkinoille. Muovien aika oli vasta edessä.marinoimille italialaisille Wirkkalan versioima Suomi ilmensi epähistoriallista ja ajatonta luontoa. Arkkitehti, Domus-lehden päätoimittaja Giò Ponti https://www.hs.fi/haku/?query=gio+ponti adoptoi hänet omaksi eksoottiseksi ja salaperäiseksi lemmikikseen Pohjolasta.Kotimaisen kuvataiteen kultakauden taiteilijoiden tapaan myös Wirkkalalla oli erämaa-ateljee Inarin Paadarjärvellä. Sinne hän vetäytyi kuin buddhalainen munkki luostariin. Tuloksena oli valaistuneita artefakteja, erämaalla viimeisteltyä esineistöä.Wirkkalan Milanoon kattamat tavaroiden ikebana-asetelmat olivat yhdistelmä kansallismaiseman joutsenlaulua ja varhaista käsitetaidetta. Lähtökohta oli maisema, ei ympäristö. Sodanjälkeistä niukkuutta ei olisi voitu hartaammin taiteellistaa.Samaan aikaan Ruotsi piti kiinni 1910-luvun ”kauniimman arkitavaran” ideologiastaan. On helppo arvata, kumman maan design-strategia on ollut kaupallisesti vetävämpi. Meillä ei ole Ikeaa.Upeimmillaan Wirkkalan vaaka- ja pystytasoihin perustuvat näyttelyt olivatkin vailla ihmisiä. Tyhjinä ne myös kuvattiin. Arkkitehtuurin ja teollisuuden nimikkeillä maailma sai ihailla abstraktia tilataidetta.Wirkkala ohjasi henkilökohtaisesti esineistönsä kuvauksia, ja visioista tuli taideteollisuuden esittämisessä maan tapa. Kymmenisen vuotta myöhemmin tradition mursi Kaj Franck https://www.hs.fi/haku/?query=kaj+franck Wirkkalan kuvamaailmojen esittely ja analyysi kirjassa kiinnostavat varmasti myös Instagram- ja selfie-ajan yleisöä. Finnish designin kuvakerronnallisista strategioista pitäisikin kirjoittaa oma kirjansa.lukiessa oivaltaa, miten Wirkkala jatkaa länsimaisen taidehistorian varhaiselta keski­ajalta alkanutta perinnettä. Taiteilija ammentaa luonnon suuresta mallikirjasta ja kuulostelee aineen sisäisiä lakeja. Hän on vitaali samaani ja taiteilija-alkemisti.Useampaankin kertaan lukijaa muistutetaan Wirkkalan kyvystä piirtää vapaalla kädellä täydellisiä ympyröitä, molemmin käsin. Kyse oli bravuurista, jota mies esitteli oppilailleen Taideteollisessa oppilaitoksessa.

Tärkeää oli myös pyrkimys ajattomuuteen. Kirjassa on valokuva Wirkkalan kodista vuodelta 1954. Siinä kirjahyllystä erottuu teos nimeltä Zeitlose Kunst, Ajatonta taidetta.Miten suloiselta ”ajattomuuden” fantasia tuntuukaan bittien, muovipyörteiden ja jäätiköiden sulamisen aikakaudella. Ellei sitten puhuta sadusta. Ja sitähän Finnish designiksi nimetty tähdenlento oli.Kaj Kalin