Netflixin I Think You Should Leave on paras sketsisarja vuosikausiin: oudon mustan huumorin ystävien ei kannata ohittaa kulttihitti Ihmebantua muistuttavaa sarjaa Keväällä ilmestyneestä I Think You Should Leave -sketsisarjasta on tullut Yhdysvalloissa yllätyshitti, ja syystä.