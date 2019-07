Kulttuuri

Tamperelaisesta kuolinpesästä on löytynyt kaksi Helene Schjerfbeckin taulua

Tamperelaisesta

Ensimmäisen

Toinen

Takalan

