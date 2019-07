Kulttuuri

Me ollaan nuoriso

Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus / Kaikki kasvaa, lapset varttuu / Virheist oppii, ja kokemust karttuu. Pikku G:n eli Henri Vähäkainun hittiä Me ollaan nuoriso oli vaikea vältellä reilut 15 vuotta sitten.