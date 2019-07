Kulttuuri

Huonot muraalit ovat visuaalista saastetta, joka pilaa kaupunkikuvaa

Olisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalaustaiteessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiöt voivat

Kirjoittaja on arkkitehtuuritoimittaja.