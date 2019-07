Kulttuuri

Koeputkiaikuinen on taas elokuvallisempaa Spedeä

Spede Pasanen muistetaan Uuno Turhapuro -elokuvista. Ne eivät kuitenkaan ole hänen elokuvallisinta tuotantoaan. Uunot perustuvat hyvin pitkälti päähenkilönsä verbaalikomiikalle, ja visuaalinen ja juonellinen anti jäävät köykäiseksi.



Pasasen tuotanto ennen Uunoja oli korkeatasoisempaa. 1960- ja 1970 -lukujen taitteessa tuotetut elokuvat, kuten Speedy Gonzales, Millipilleri ja Leikkikalugangsteri, olivat sekä kuvallisilta että tarinankerronnallisilta ansioiltaan kokeilevia, sopivat siis hyvin ajan henkeen.



Tänään sunnuntaina esitettävä Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit (1979) oli Spede Pasaselta eräänlainen paluu varhaistuotannon pariin. Elokuvassa on mukana paljon samantyylisiä, kikkailevia elementtejä, kuten hyppyleikkauksia ja veikeitä äänitehosteita. Juonikin on Turhapuroja eheämpi.



Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit, Sub klo 19.10. (K7)