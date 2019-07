Kulttuuri

Maailmankuulun La Scalan laulajat kiittelevät Olavinlinnan akustiikkaa: ”Kuin laulaisi kylpyhuoneessa”

Milanolaisen

Rosvojen

Vuonna

Mariottin

Rosvojen

Vaikka

La Scala esittää I masnadieri -oopperan Savonlinnan oopperajuhlilla 15., 17. ja 20. heinäkuuta. La Scalan juhlakonsertti Olavinlinnassa torstaina 18. heinäkuuta.