”Enemmän on ollut valojen sammuttajia kuin sytyttäjiä. On täytynyt uskoa itseensä ja työhönsä”, kuvataiteilija ja runoilija Terttu Jurvakainen, 80, sanoo

Kulttuuri

”Enemmän on ollut valojen sammuttajia kuin sytyttäjiä. On täytynyt uskoa itseensä ja työhönsä”, kuvataiteilija

Terttu Jurvakainen

Helsingissä

Jurvakaisen

Terttu Jurvakaisen

Vaikka

muistaa, kuinka hän lapsena aina piirsi ja maalasi lattialla. Välineet eivät olleet kummoisia, mutta into oli kova.”Taiteilija tuosta tytöstä tulee, isä sanoi kerran. Muistan sen elävästi. Ja Musta Pekka -pelissä valitsin aina taiteilijakortin”, Jurvakainen kertoo.Kotona arvostettiin käsillä tekemistä. Äiti nypläsi pitsiä, isä oli puutyönopettaja, liikemies ja talousneuvos. Kannustusta taiteilijuuteen Jurvakaisella on kuitenkin ollut vähän.Jurvakainen opiskeli opettajaksi, ja isä ehti luvata tyttärensä kuvaamataidon opettajaksi. Taiteen palo oli kuitenkin vahva ja Jurvakainen kieltäytyi paikasta. Hän lähti Helsinkiin opiskelemaan vapaaseen taidekouluun.”Olen tottunut itse päättämään asioista. Taide työntyi voimalla minuun.”Jurvakaisella oli ensimmäinen oma näyttely. Samoihin aikoihin hän voitti J. H. Erkon runokilpailun. Nämä olivat tärkeitä merkkipaaluja, jotka antoivat uskoa omaan tekemiseen.Jurvakainen palasi Muhokselle, jossa työ kuvaamataidon opettajana toi varman leivän yli 10 vuotta. Taide kuitenkin eli koko ajan vahvasti rinnalla.Intohimo taiteeseen sai lopulta heittäytymään vapaaksi kuvataiteilijaksi 40 vuotta sitten. Rohkea ratkaisu herätti aikoinaan ihmetystä.”Enemmän on ollut valojen sammuttajia kuin sytyttäjiä. On täytynyt uskoa omaan itseensä ja työhönsä. Se on tehnyt minusta vahvan. Olen aina ollut oman tieni kulkija.”Näyttelyitä Jurvakaisella on ollut vuosien varrella yli sata. Myös kirjoittaminen on kulkenut kuvataiteen rinnalla. Molemmilla on oma paikkansa ja aikansa. Julkaistuja teoksia on viisitoista.maalaukset ovat suuria, värikkäitä ja abstrakteja. Niissä on paljon tunnetta. Hän maalaa luontoaiheita, maisemia, kukkia ja ihmishahmoja. Suhde maalaamiseen on aina ollut hyvin intohimoinen.”Onnellisin olen ateljeessa. Taide on minulle koko elämä. Se on kaikki kaikessa.”Jurvakaisen maalauksissa henkilöt ovat usein selin.”Taiteessa ei ole tärkeää se, mitä se paljastaa, vaan se, mitä se kätkee. Pyrin taiteessani pintaa syvemmälle vahvoin värein.”Hän ei halua kertoa maalauksistaan.”Haluan, että jokainen luo oman mielikuvansa. Kun taidetta selitetään, se lakkaa olemasta taidetta. Taiteella pitää olla sanottavaa ja kyky sanoa se. Taide alkaa siitä, missä sanat loppuvat. Lumous häviää, jos sitä alkaa selittää.”teoksiin pääsee tutustumaan kesäisin hänen taidegalleriassaan, joka on Muhoksella kauniissa ympäristössä. Hän asui aikoinaan samassa talossa vanhempiensa kanssa ja myös hoiti vanhempiaan näiden sairastuttua.Gallerian ensimmäisen osan rakensi Jurvakaiselle tämän isä. Myöhemmin taiteilija on laajentanut galleriaa useita kertoja. Suuressa rakennuksessa on myös hänen kotinsa, ja yläkerrassa on ateljee.Gallerian ainoa työntekijä jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten. Nyt Jurvakainen hoitaa pääosin itse kaiken galleriaan liittyvän työn. Puutarhasta huolehtivat nuoret kesätyöntekijät.Jurvakainen ajattelee galle­riansa kesänäyttelyitä kesä kerrallaan. Tulevaisuus on avoin. Hän toivoo jaksavansa vielä maalata ja nousta kierreportaat ateljeehensa.Hän ei ole saanut urallaan vuosiapurahoja eikä ole niitä enää vuosiin jaksanut hakeakaan. Yhteiskunnan tuki on ollut minimaalista.”Tämä on ollut kädestä suuhun elämistä. Usko omaan työhön ja luja tahto ovat saaneet jaksamaan”, taiteilija toteaa.tie on ollut kova, Jurvakainen hymyilee paljon ja lämpimästi. Luonto on aina ollut tärkeä voimavara.Taiteilijaeläkkeen saaminen on mahdollistanut toimeentulon, ja Oulun yli­opiston kunniatohtorin arvo kannusti ja ilahdutti suuresti. Yleisöltä saatu palaute on ollut tärkeää.”Joka kesä joku vaikuttuu niin, että liikuttuu täällä kokemastaan. Olen aina pyrkinyt luomaan taiteellani valoa, iloa ja harmoniaa, herättämään ajatuksia ja kysymyksiä. Toivon, että taiteeni pysäyttäisi ja koskettaisi katsojan mieltä ja sydäntä ja antaisi voimia ja energiaa.”Merkkipäiväänsä Jurvakainen aikoo viettää työn merkeissä.”Eivät puutkaan laske vuosirenkaitaan vaan tekevät vain uusia lehtiä, vaikka olisivat kuinka iäkkäitä. Työtä tehdessä ei vanhene. Tarjoan kahvit tässä värien puutarhassa.”