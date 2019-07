Netflix poisti rajun itsemurhakohtauksen suositusta nuortensarjastaan, lääketieteen asiantuntijat varoittivat seurauksista lapsille

Kulttuuri

Netflix poisti rajun itsemurhakohtauksen suositusta nuortensarjastaan, lääketieteen asiantuntijat varoittivat

Suoratoistopalvelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseessä on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmetoista syytä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan aikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalaistutkimuksen

Hollywood Reporterin