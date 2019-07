Kulttuuri

”Etsin tosi pitkään omaa paikkaani maailmassa”, Pariisin kevät -yhtyeen hitintekijä Arto Tuunela, 40, sanoo

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuunelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levylaulajan

Tuunela