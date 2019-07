Helsinkiin avatut uudet elokuvateatterit ovat vetäneet elokuvien kävijämäärät nousuun: Kauan huhuttu haamuraja menee pian rikki

Kulttuuri

Helsinkiin avatut uudet elokuvateatterit ovat vetäneet elokuvien kävijämäärät nousuun: Kauan huhuttu haamuraja

Lipunmyynti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuva-ala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnkinon