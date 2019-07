Se, että Helene Schjerfbeckiä haukutaan valtamediassa, on hyvä asia, vaikka asialla onkin huomiohakuinen kriitikko, joka on lytännyt myös videopelit ja valokuvat The Guardianin Jonathan Jones antoi Helene Schjerfbeckin ensimmäiselle Lontoon-näyttelylle kaksi tähteä. Argumentit horjuivat, mutta kriittinen näkökulma tuntui raikkaalta.