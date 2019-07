Kulttuuri

Elokuvajätti Disney julkaisee Frozenin jatko-osan myös pohjoissaameksi dubattuna

Elokuvajätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekijäryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Disneyn

Korjaus 19.7. klo 15.30: Korjattu saamen kieli pohjoissaameksi.