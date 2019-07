Kulttuuri

Palkitussa ruotsalaisdokumentissa neljä Utøyan terrori-iskuista selvinnyttä nuorta kertaa saaren tapahtumia

Ruotsalaisdokumentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dokumentissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=mohammed

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtumien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reconstructing Utøya, Fem klo 22.50 ja Yle Areena.