”Halusimme luoda jotain ennen kuulematonta”, Azymuth-yhtyeensä kanssa maailmaa kiertävä brasilialaismuusikko Ivan Conti sanoo

Kulttuuri

”Halusimme luoda jotain ennen kuulematonta”, Azymuth-yhtyeensä kanssa maailmaa kiertävä brasilialaismuusikko I

Alakoulun opettaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Muistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heidän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todellinen

Azymuth Ääniwallin terassilla (Pälkäneentie 13) maanantaina 22.7. Konsertti alkaa klo 20.