Ed Sheeran on yksi maailman isoimmista poptähdistä, joka ei sovi poptähden muottiin – yli sadalle tuhannelle esiintyvä Sheeran mainostaa ketsuppia ja haluaisi vain elää Suffolkissa

Suomen suurin konserttitapahtuma



Ed Sheeran esiintyy Malmin lentokentällä tiistaina ja keskiviikkona Zara Larssonin ja James Bayn kanssa.



Keskiviikon konsertin 60 000 lippua myytiin loppuun 20 minuutissa. Tiistain konserttiin on vielä jäljellä lippuja.



Konserttijärjestäjä Full­steamin mukaan paikalle on tulossa yli 100 000 ihmistä.



Kyseessä on Fullsteamin mukaan Suomen suurin konserttitapahtuma. Aiemmin ennätystä piti U2, joka konsertoi Helsingin Olympiastadionilla kahdesti vuonna 2010.