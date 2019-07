Niko Kivelä, 40, on naurattanut ihmisiä työkseen melkein parikymmentä vuotta – ”Totta kai välillä tulee turpaan, mutta mitä sitten” Niko Kivelä harrastaa veneilyä. ”Laiturista lähteminen ja pois lipuminen on jotenkin puhdistava kokemus. Se on vähän sama kuin tässä ammatissa”, hän sanoo.