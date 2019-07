Kulttuuri

oikein hiljaa, voit melkein kuulla, kuinka ohjelmia putoilee koko ajan ruutuihin ja areenoihin lineaa­risen television liuku­hihnalta.Tsup. Tsup. Tsup.Meidän ei tarvitse kuin tönöttää sohvalla, hautoa lähmäisiä kaukosäätimiä hikisissä kourissamme ja painella esiin sisältöjä, joita palvelut syytävät tauotta digitaalisiin kaukaloihimme.on säädyttömän helppoa. Paitsi! Syntyy sama ongelma kuin silloin, kun muuttaa todella hyvän taidemuseon tai teatterin viereen. Paikan ohi kävelee joka päivä, mutta sisään ei mene koskaan.Niinpä myöskään tv-laareja ei tee mieli kauhoa koko ajan. Sitä tulee katsottua vaikkapa jalkapalloa tai ihan vain uutisia.Ja niin vain käy, että ikuisiksi luulemamme herkut lapioidaan pois säiliöistämme, takaisin liukuhihnalle, joka kuljettaa ne tv-ohjelmien taivaaseen.helmet, kuten esimerkiksi kavereiden kehuma ja päästä varpaisiin palkittu brittikomedia Fleabag, tussahtaa jäljettömiin Yle Areenasta, vaikka nimenomaan sen on päättänyt ehdottomasti kokea.Sama ongelma on suoratoistopuolella. HS tiesi vähän aikaa sitten kertoa, että muun muassa Frendit ja Konttori katoavat aikanaan Netflixistä.Oletko varma, että pahan päivän varalle jättämäsi suosikki on yhä tallella? Tarkista heti!, kun olet kirjannut ylös kaikki ohjelmat, jotka sinun täytyy seuraavina päivinä suorittaa, salli minun lisätä tuskaasi.Ystävättäret-minisarjan ensimmäinen jakso on nähtävissä Yle Areenassa enää kuuden vuorokauden ajan.Ai miksi katsoisit Ystävättäriä? Niin, miksipä tosiaan katsoisit virheettömästi näyteltyä brittiläistä draamajännäriä täynnä cliffhangereita, sokerina pohjalla pähkähullun makaaberi loppu. Pääosanesittäjinä kolme yli viisikymppistä naista, joiden karismalla kannattelisi kokonaista Marvel-elokuvasarjaa.Kyllä sitten haluttaa nähdä, kun ei enää voi!