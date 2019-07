Kulttuuri

Anssi Hemmilän esikoisromaani kuvaa nuorten aikuisten ankeaa someteeskentelyä, mutta kirjan ironia jää ylimalk

Nuorten

Ilosaari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Annun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikois­teokselle jaetaan 14. marraskuuta.