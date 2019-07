Lappi on saamassa jättinäkyvyyttä Intiassa: Bollywoodin toimintaelokuvaa kuvattiin jäällä, koska ohjaaja halusi ”elämää suuremman kohtauksen” Elokuvaan on palkattu useita Hollywoodin stuntasiantuntijoita, sillä intialaisten tavoitteena on tehdä Hollywoodin kanssa vertailukelpoinen toimintaelokuva.