Räppäri Lil Nas X:n kappaleesta tuli viraalihitti, jossa ihmiset muuntautuvat hetkessä cowboyksi: Nyt se on lyömässä jopa Despaciton ennätyksen

Kulttuuri

Räppäri Lil Nas X:n kappaleesta tuli viraalihitti, jossa ihmiset muuntautuvat hetkessä cowboyksi: Nyt se on ly

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Old Town Road

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lil Nas X

Menestyksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy