Öykkäröivä isä ja ”sorrettujen valkoisten heteromiesten puolesta” taisteleva poika natsiunivormussaan – Sunnuntailounas on tämän hetken hauskin kotimainen komediasarja Viime vuoden paras kotimainen komediasarja Sunnuntailounas saa jatkoa. Se on onni, sillä upean näyttelijäkaartin työn joka sekunti on nautinnollista katsottavaa.