Laura Birn tekee herkullisen hyytävän roolityön The Ones Below -brittijännärin sivuosassa

The Ones Below – alakertalaiset ★★★



Britannia 2015



päivällisellä istuvien naapuripariskuntien puhe kääntyy vanhemmuuteen, tunnelma kylmenee. Yläkerran Kate ( Clémence Poésy https://www.hs.fi/haku/?query=clemence+poesy ) myöntää, ettei ollut edes varma, halusiko äidiksi. Alakerran Theresa ( Laura Birn https://www.hs.fi/haku/?query=laura+birn ) sanoo aina halunneensa vanhemmaksi. Molemmat odottavat ensimmäistä lastaan, Theresa seitsemän vuoden yrittämisen jälkeen.Brittielokuvassa on hienovaraisen draaman ainekset. Se viihtyy arkisfäärissä, naapuruus- ja äitiysodotusten jännitteissä.Viimeistään päivällisen lopuksi kerronta kääntyy kuitenkin kohti psykologista trilleriä ja kauhua. Theresalle sattuu onnettomuus, joka kiristää naapurisuhteet äärimmilleen. Epämukavuusalueelta kurvataan epäilyihin. David Farrin https://www.hs.fi/haku/?query=david+farrin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa teosta on ymmärrettävästi verrattu Roman Polanskiin https://www.hs.fi/haku/?query=roman+polanskiin . Yhtymäkohtia etenkin Rosemaryn painajaiseen näkyy muun muassa alakerran asunnossa, jonka valoisa järjestys pitää sisällään jotain pimeää.Hanna-elokuvan ja Yövahti-tv-sarjan kirjoittanut Farr luo huolella vainoharhaista tunnelmaa: naapuruston autohälyttimet laukeavat öisin ja vauvan itkuhälyttimestä kuuluu vierasta ääntä. Farr ei myöskään selitä päähahmo Katen menneisyyttä liikaa, vaikka vääntääkin loppuratkaisun rautalangasta.Aviomiehiä esittävät tunnetut näyttelijät David Morrissey https://www.hs.fi/haku/?query=david+morrissey ja Stephen Campbell Moore https://www.hs.fi/haku/?query=stephen+campbell+moore , mutta valokeilan saavat Poésy ja Birn.Suomalaisnäyttelijän rooli on herkullisempi. Birn kanavoi Theresaan onnistuneesti niin nuoren edustusvaimon haurautta kuin epämääräistä uhkaa.