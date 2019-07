Lahden Nastola on taidekesän musta hevonen – vanhan kunnantalon vallannut näyttely houkuttelee luokseen sekä vierailijoita että paikallisia muusikoita

Kulttuuri

Lahden Nastola on taidekesän musta hevonen – vanhan kunnantalon vallannut näyttely houkuttelee luokseen sekä v

Nastolan

Halmetoja

Perinteisesti

Brotherus

Vuokran

Voittoa

kunnantalolla vastaan tulee tavallaan se, mitä odottaakin: sälekaihtimia, ilmoitustauluja, työhuoneita nimikekyltteineen ja virastomaisia käytäviä.”Täällä on jännä, pysähtynyt tunnelma. Minä ainakin kuvittelen noihin huoneisiin, millaista täällä on ollut silloin, kuin tämä on ollut itsenäinen kunta ja ihmiset ovat tehneet töitä”, kuvailee Lahdesta saapunut vierailija Leila Honkanen-Turunen https://www.hs.fi/haku/?query=leila+honkanen-turunen Menneen kunnan muistelu kuitenkin keskeytyy nopeasti. Vastaan tulee esimerkiksi huone, johon on aseteltu makuuhuoneen oloinen asetelma. Pimeää tilaa valaisee vain yöpöydän lamppu.”Astu vaan sisälle”, rohkaisee ovensuussa seisova kuraattori Veikko Halmetoja https://www.hs.fi/haku/?query=veikko+halmetoja . Yövalo sammuu ja sängyllä makaava musta, karvainen möykky alkaa murista. Vierailija sätkähtää säikähdyksestä.Olemme Kuvakirjassa ja edessä on Anna Pekkalan https://www.hs.fi/haku/?query=anna+pekkalan teos Evil Breath.”Talossa on niin paljon erilaisia huoneita, että kävijä voi jatkuvasti avata uuden aukeaman, jossa on uusi visuaalinen maailma”, Halmetoja avaa näyttelyn nimeä.lähti mukaan paljolti vapaaehtoisvoimin rakennettuun projektiin juuri vanhan kunnantalon innoittamana. Neljättä kertaa järjestettävä Nastolan kesänäyttely on aiemmin pystytetty taidekeskus Taarastiin, ja samaa paikkaa harkittiin myös tänä vuonna.”Kuukauden näyttelyaika, joka heillä olisi ollut vapaana, oli vähän liian lyhyt. Sittenhän tämä alkoikin nousta kuin feenikslintu, tämä kunnantalo”, kertoo näyttelyn organisaattorina toiminut Iiris Ulin https://www.hs.fi/haku/?query=iiris+ulin Nastola-seurasta.Tila oli seuralle tuttu, sillä talolla on aiemmin ollut esillä kesänäyttelyn videoteoksia sekä järjestetty Väristyksiä-festivaalia. Pidemmän ajan lisäksi se mahdollisti viisinkertaiset tilat: aiemman kahdensadan sijaan käytössä on kunnantalolla tuhat neliömetriä.pystytettävien teosten ohella kunnantalolla saatiin kajota myös seinäpintoihin ja rakentaa kokonaisvaltaisempia installaatioita.”Kesänäyttelyiden suola ovat tilasidonnaiset teokset, joita tässä näyttelyssä on noin puolet”, Halmetoja toteaa.Esimerkiksi Kirsimaria E. Törösen https://www.hs.fi/haku/?query=kirsimaria+e.+torosen installaatiossa 532 valkoiseen maaliin on peittynyt kokonainen huone mappihyllyä ja lattiaa myöten. Henrik Härkösen https://www.hs.fi/haku/?query=henrik+harkosen Ghosts (Embedded Circle Reliefs III) taas on vaikuttava geometrinen kokonaisuus, jossa osa seinää on irronnut lattialle.Tilasidonnaisuus kerää kehuja myös näyttelyn kävijöiltä, esimerkiksi Helsingistä saapuneilta kuvataiteilijoilta Mikko https://www.hs.fi/haku/?query=mikko ja Melina Paakkoselta https://www.hs.fi/haku/?query=melina+paakkoselta . ”Tällaiset teokset, jotka on saatu tehdä suoraan tilaan, ovat aina hienoja”, Mikko Paakkonen sanoo.Tila nousee näyttelyn teemana esille myös teosten aiheissa.”Hyvä esimerkki on Elina Brotherus https://www.hs.fi/haku/?query=elina+brotherus , joka on tehnyt valokuvateoksia arkkitehtien luomissa tiloissa, joissa hän on itse mallina ja tuo siten ihmisen tilaan”, Halmetoja avaa.ja monet muut Nastolan kesänäyttelyn taiteilijat ovat tunnettuja nimiä, joita on nähty esimerkiksi Mäntän kuvataideviikoilla ja museoissa ympäri Suomea. Mukana on kuitenkin myös nousevia nimiä sekä paikallisia tekijöitä, kuten Kaarisillassa Nastolan Villähteellä opiskellut Aleksiina Salmi https://www.hs.fi/haku/?query=aleksiina+salmi Parhaiten paikallisuus tulee kuitenkin esille siinä, miten koko näyttely on Nastola-seuran suuri voimannäyte. Kunnantalon ottaminen näyttelytilaksi ei ollut yksinkertaista.”Enemmän kuin koskaan yksityistä rahaa, ja enemmän kuin koskaan talkootyötä ja muita järjestöjä”, summaa Nastola-seuran puheenjohtaja Liisa Helanto https://www.hs.fi/haku/?query=liisa+helanto ”Nastola-seura maksaa vanhasta Nastolan kunnantalosta vuokraa Lahden kaupungille”, Halmetoja muistuttaa.kattamiseksi seura ryhtyi hankkimaan yksityistä rahoitusta jo joulukuussa 2018. Myöhemmin kunnantalon toiminnan kehittämiseen on saatu myös julkista rahaa.”Olemme jopa järjestäneet tuki-illallisia kotonamme, joista illalliskorttien hinta on mennyt lyhentämättömänä näyttelyn kuluihin”, organisaattori Iiris Ulin kertoo.Näyttelyn paisuessa myös vapaaehtoisten määrä on kasvanut prosessin aloittaneesta kymmenestä sataan ihmiseen. Näyttelyn kahviota pyörittää seitsemän eri yhdistystä.”Se jää meille tänne paikalliseksi pääomaksi”, Helanto sanoo.tavoittelematon, suuritöinen näyttelyprojekti on houkutellut jatkuvasti enemmän ihmisiä osallistumaan.”Koko ajan meille tulee lisää oheistapahtumia”, Ulin sanoo.Mukaan on innostunut esimerkiksi joogaohjaaja, joka ohjaa lajiaan kunnantalolla viikottain. Lisäksi näyttelyn ohessa on järjestetty taiteilijoiden vetämä katutaidetyöpaja.Talolle on myös saapunut monia muusikoita.”Se on hämmästyttänyt todella, että tänne tulevat ihmiset ehdottamaan, että voisivat tulla tänne soittamaan. Esimerkiksi Lahden kulttuuritoimen johtaja, joka on myös pianisti”, Helanto hehkuttaa.

Valtava

Nastolan kesänäyttely 2019: Kuvakirja – The Picture Book esillä Nastolan kunnantalolla 18. elokuuta saakka. Avoinna ti–su klo 12–18. Vapaa pääsy.

määrä ilmaista työtä on kannattanut, sillä heinäkuun lopulla näyttelyn on nähnyt jo noin 2 500 henkeä.Nastola-seuran tekijät uskovat, että paikallisten ja kävijöiden houkuttelemiseen on auttanut näyttelyn ilmaisuus, ja se, että Lahden museot ovat remontin vuoksi suljettuna.Osansa on varmasti myös paikan tunnelmalla.”Taidekesästä tulee yhteinen juttu, ja se on ollut upeaa nähdä”, Helanto kiittää.