Helsingin Alppipuistossa järjestettävän Resonaari Festin keskiössä ovat erilaiset oppijat – Resonaarin johtaja sanoo, että soittamisen on oltava mahdollista kaikille

Kulttuuri

Helsingin Alppipuistossa järjestettävän Resonaari Festin keskiössä ovat erilaiset oppijat – Resonaarin johtaja

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Resonaari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Resonaarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikkikoulussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä muutos

Resonaari Fest Helsingin Alppipuistossa sunnuntaina 28. heinäkuuta kello 13–19. Katso tarkempi ohjelma osoitteesta https://www.helsinkimissio.fi/resonaari/resonaarifest2019 https://www.helsinkimissio.fi/resonaari/resonaarifest2019