ammatti lienee niitä harvoja duuneja, joista moni tietää, vaikka periaatteessa kellään ei pitäisi olla siitä hajuakaan. Tästä on luonnollisesti kiittäminen populaarikulttuurin lukuisia vakooja- ja agenttitarinoita, jotka ovat muokanneet käsitystämme tiedustelupalveluiden toiminnasta.Oman lisänsä vakoojafiktioon tuo brittiläinen realitysarja Amatöörivakoojat (2017). Se edustaa jamesbondeja ja jasonbourneja realistisempaa kuvausta salamyhkäisestä ammattikunnasta.asiassa valkokankaalta tuttuja kliseitä käytetään sarjassa melko säästeliäästi. Vaikka kyse on roolileikistä, tekijät ovat silti suhtautuneet aiheeseensa mukavan tosissaan.Ei siis pidä hämmentyä, vaikka suomenkielisen nimensä puolesta Amatöörivakoojat tuo mieleen nuoruusvuosilta tutut Vakoilijan käsikirjan ja Salapoliisin käsikirjan. Sarjassa käytössä olevat keinot ovat peililaseja ja sanomalehteen leikattuja kurkistusreikiä monimutkaisempia.sarjassa kolme entistä brittitiedustelupalvelun agenttia koulii taviksista vakoojia. Tai tiedusteluvirkailijoita, kuten virallinen nimitys ilmeisesti kuuluu.Ehdokkaiden sopivuutta varsinaiseen työhön selvitetään erilaisin käytännön tehtävin ja psykologisin arvioin. Ja koska kyse on myös tosi-tv-sarjasta, kokelaat sullotaan asumaan kimppakämppään, jotta keskinäiset kemiat pääsevät sekoittumaan.Jaksojen varrella tiputellaan arvokasta tietoa jokaiselle vakoojaksi aikovalle: Ole huomaamaton. Ole mukava, jotta voitat luottamuksen, mutta älä liian, ettet herätä epäilyksiä. Kehitä vakuuttava peitetarina ja pysy siinä, mutta ole toisaalta myös valmis vaihtamaan stooria lennossa.kannalta tärkein tieto kuullaan heti aluksi: kukaan ei synny vakoojaksi, vaan tehtävään kouluttaudutaan. Se lohduttaa, kun varjostuskeikalla kohde katoaa näköpiiristä ja peitetehtävässä möläyttää oman nimensä feikki-identiteetin sijaan.Amatöörivakoojat tarjoaa kiinnostavan näköalan mielikuvitusta kutkuttavaan maailmaan.Viihdyttävän sarjan perusjuju on siis realitysarjojen ydintä: kuinka tavalliset ihmiset toimivat paineen ja tarkkailun alla.