Flow’n esiintymisen perunut Cardi B perui nyt myös Yhdysvaltain konsertin: syynä ”vahvistamaton artistia kohtaan tehty uhkaus”

Kulttuuri

Flow’n esiintymisen perunut Cardi B perui nyt myös Yhdysvaltain konsertin: syynä ”vahvistamaton artistia kohta

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/iamcardib/status/1156384610382692352

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

26-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy