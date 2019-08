Nuoret miehet rakastuvat Kosovossa sodan kauhujen kynnyksellä: Pajtim Statovcin hieno romaani kysyy, mitä jää jäljelle, jos ihmisen unelma toteutuu

Kulttuuri

Nuoret miehet rakastuvat Kosovossa sodan kauhujen kynnyksellä: Pajtim Statovcin hieno romaani kysyy, mitä jää

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvin ei,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näkökulma

Kuin varkain

Bolla

Vaikka

Pajtim Statovci kertoo lisää Bollasta sekä elämäntarinansa lauantaina ilmestyvässä Kuukausiliitteessä.