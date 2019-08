”Ekologisin talo on jo rakennettu”, sanoo restauroinnin asiantuntija Helena Hirviniemi, 60, joka taistelee vanhojen talojen purkuvimmaa vastaan

Kulttuuri

”Ekologisin talo on jo rakennettu”, sanoo restauroinnin asiantuntija Helena Hirviniemi, 60, joka taistelee van

Suurista

Hirviniemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuksiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirviniemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirviniemen

Hirviniemi