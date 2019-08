Sata vuotta täyttävän Keijo Virtamon rakkaus urheilua, musiikkia ja kanssakulkijoita kohtaan vei hänet valtakunnan kärkivisailijaksi, ensyklopedistiksi ja terveellisen elämän vaalijaksi

Kulttuuri

Sata vuotta täyttävän Keijo Virtamon rakkaus urheilua, musiikkia ja kanssakulkijoita kohtaan vei hänet valtaku

Muut asukkaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Musiikki

Virtamo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuutisenkymmentä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy