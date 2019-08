”Ihmettelen artisteja, jotka muutaman vuoden jälkeen puhuvat burnoutista tai jäävät vuoden keikkatauolle”, sanoo Matti Ruohonen, 70

Kulttuuri

”Ihmettelen artisteja, jotka muutaman vuoden jälkeen puhuvat burnoutista tai jäävät vuoden keikkatauolle”, san

Maailmalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varhaisteini-iässä

Jos joku

Onko vielä