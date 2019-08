Kulttuuri

Koomikko Volodymyr Zelenskyin Ukrainan presidentiksi nostanut tv-sarja Kansan palvelija on kiinnostava, hyvin

Ukrainalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansan palvelija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zelenskyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yle esittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Kansan palvelija -sarja, Areena. Kansan palvelija 2 -elokuva, TV1 klo 21.30 ja Areena. (K12)