”Suomalainen katse” on arvioiva ja seuraa lapsena Afrikasta Suomeen muuttanutta Geoffrey Eristaa kaikkialle – ”Normeista poikkeava yksilö joutuu aika helposti silmätikuksi”

Kulttuuri

”Suomalainen katse” on arvioiva ja seuraa lapsena Afrikasta Suomeen muuttanutta Geoffrey Eristaa kaikkialle –

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jutun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eristan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erista

Yhden

Onko

Eristan

Tampereen teatterikesä 5.–11.8.