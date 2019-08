Kulttuuri

Warhol-näyttelyn aukioloaikoja pidennetty

Andy Warhol on yksi poptaiteen perustajista ja hänen julisteitaan esittelevä näyttely on houkutellut Tampere-taloon jo yli 10 000 kävijää. Aukioloaikoja on pidennetty, ja näyttely on avoinna myös maanantaisin. Näyttely sisältää noin 120 Warholin alkuperäisjulistetta sekä kirjojen, lehtien ja äänitteiden kansia. Hampurilaismuseosta lainassa olevat teokset ovat esillä 25. 8. saakka.