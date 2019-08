Mikael Jungner lyttää huolen lukuinnon hiipumisesta: ”Lukeminen on lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa”, onko asia todella näin?

Kulttuuri

Mikael Jungner lyttää huolen lukuinnon hiipumisesta: ”Lukeminen on lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa”, o

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukemisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jungner

Villacíksen

Lisäksi