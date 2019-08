Kulttuuri

Hullu-hullumpi-yläaste-animaatiosarjasta tuttu Keijo perusti oman videoblogin

Keijon kanava, Youtube. (K7) Hullu, hullumpi yläaste, uudet jaksot, Areena 9.8. alkaen.

Hullu-hullumpi-yläaste-animaatiosarjassa on alkanut uusi lukukausi, ja sarjasta tuttu hahmo Keijo on sen kunniaksi ryhtynyt vetämään omaa videoblogia, Keijon kanavaa.Pleikkarin pelaamista ja piereskelyä harrastavan Keijon Youtube-kanavan sisältö on juuri sellaista myötähäpeän kuorruttamaa haparointia, mitä elämä monelle murrosikää lähestyvälle yläkoululaiselle on. Keijon omassa huoneessa tehtyjen videoiden draaman kaari kulkee ”ihan vaan läpällä heitettyjen” huonojen vitsien kautta hämmentyneisiin julkisiin anteeksipyyntöihin.Seuraajina Keijolla on hänen omien sanojensa mukaan toistaiseksi vasta samaa luokkaa käyvä Antti ja ehkä myös Kalle.Summerin Youtube-kanavalla näkyvä Keijon ensimmäinen video on ylittänyt jo 100 000 katselun rajan. Anna mennä vaan Keijo, kyllä se vloggaus (ja elämä) siitä vielä lutviutuu!