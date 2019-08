Kulttuuri

Elina Merenmiehen näyttely Galerie Anhavassa esittelee uusia maalauksia ja loistavia tussipiirroksia

Elina Merenmies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Galerie Anhavan

Maalausten

on jo pidempään kulkenut taiteessaan aivan omia polkujaan. Ne ovat vieneet hänet syvälle sadunomaisten metsien tiheikköihin kauas nykytaiteen valtavirrasta. Vuosien saatossa hän on luonut oman, ainutlaatuisen maailman, jolle ei löydy vertaista suomalaisesta nykytaiteesta.Merenmies (s. 1967) on taiteellinen mystikko, jolla on taianomainen kyky kutitella katsojan mielikuvitusta. Hänen maalauksissaan metsässä tapahtuu kummia ja pilviin ilmestyy ihmiskasvoja. Teokset tuntuvat oudon tutuilta, kuin lapsuuden satujen maisemilta, mutta samalla vierailta. Ne kuiskivat tarinoita, mutta kielellä, jota on vaikea ymmärtää.näyttelyssä mieltä kihelmöi etenkin hengästyttävän hieno maalaus Kaikki laulaa (2018–2019). Teos vetää katseen kohti valtavaa elämänpuuta, joka suorastaan säteilee ympärilleen luonnon kahlitsematonta elinvoimaa.Merenmiehen taide perustuu vahvaan ymmärrykseen taidehistoriasta ja uskonnollista traditioista. Häntä voi pitää 1800-luvun romantikkojen ja symbolistien perillisenä, mutta hänen teoksissaan taidehistorialliset viitteet ovat läsnä vain vihjauksin.Erikoisella tavalla hän saa teoksensa näyttämään yhtä aikaa ajattomilta ja selvästi nykytaiteelta.ohella näyttelyssä on esillä myös käsintehdylle paperille piirrettyjä tussiteoksia. Jos minun pitäisi valita Suomen paras piirtäjä, Merenmies olisi ehdottomasti kärkikastissa.Hänen viivansa oma­laatuisessa ilmaisu­voimassa on jo itsessään jotain maagista.Merenmiehen aiempia näyttelyitä nähneelle vierailu Anhavalla saattaa olla jonkinasteinen déjà-vu-kokemus, sillä Merenmies on pysytellyt samojen kuva-aiheiden parissa jo vuosia. Toisteisuus ei kuitenkaan tunnu puuduttavalta. Hänen teoksensa juhlivat luonnon salaperäisyyttä tavalla, joka ei kerrasta tyhjene.